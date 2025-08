Il Comune di Biella apre gara per la concessione della Cascina Valfenera Superiore a Pollone

La Giunta Comunale di Biella ha deliberato l’avvio di una procedura pubblica per la concessione in uso oneroso della "Cascina Valfenera Superiore", a Pollone all’interno del Parco della Burcina. L’edificio, un tempo adibito a ristorante-trattoria, è attualmente inutilizzato e si sviluppa su due piani per una superficie totale di 149 mq.

La concessione avrà una durata di sei anni, rinnovabile tacitamente per ulteriori sei, e sarà aperta a persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti indicati nel bando. L’immobile potrà essere utilizzato esclusivamente come bar o punto ristoro.

Il canone minimo di locazione è stato fissato a 2,60 euro al metro quadro al mese, corrispondente a un importo annuo di 4.648,80 euro, esclusa IVA. Tale canone tiene conto della necessità di lavori di manutenzione straordinaria a carico del concessionario, che dovrà inoltre farsi carico delle utenze e delle certificazioni necessarie per l’avvio dell’attività. Questi interventi non saranno rimborsati dal Comune.

Nel documento si legge che per l’Amministrazione la manutenzione straordinaria effettuata sarà contabilmente registrata, con adeguate variazioni di bilancio prima della stipula del contratto di concessione.

La gara sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune e diffusa attraverso i principali canali informativi. Il Comune si riserva il diritto di sospendere, revocare o annullare la procedura in qualsiasi momento, anche nel caso di una sola domanda presentata.

Con questa iniziativa, il Comune punta a valorizzare un immobile di pregio situato all’interno della Riserva Naturale del Parco della Burcina, favorendo la riqualificazione e la valorizzazione del territorio.