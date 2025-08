CNR assume: concorso per 21 Collaboratori Tecnici a tempo indeterminato

Piano Triennale di Attività

2024-2026 - Programmazione del fabbisogno del personale del piano 2024-2026, già approvata dal Consiglio d’Amministrazione del CNR in data 19 dicembre 2023 [01/01/2024 - 31/12/2026]

N. posti

21

Testo di dettaglio dei requisiti

a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; possono altresì partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero i cittadini di Paesi Terzi, che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;

b) età non inferiore a 18 anni;

c) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, ai sensi dell’art. 1 legge 23 agosto 2004 n. 226, per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985;

d) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici; non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato, né essere stato licenziato per motivi disciplinari a norma dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i comparti della Pubblica Amministrazione;

e) godimento dei diritti civili e politici. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza;

f) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso un Istituto superiore statale o legalmente riconosciuto. Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.Lgs. 165/2001, i candidati in possesso del titolo di studio conseguito all’estero sono ammessi con riserva alla selezione; in caso di superamento del concorso i candidati vincitori hanno l’onere di presentare, all’Autorità competente, istanza di riconoscimento (equivalenza/equipollenza) del titolo di studio estero entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale, a pena di decadenza dal procedimento di riconoscimento. I suddetti candidati dovranno comunicare gli estremi della richiesta di equivalenza/equipollenza al Responsabile del procedimento tramite ufficio.reclutamento@cnr.it entro 5 giorni successivi alla presentazione dell’istanza.

1 (art.4) conoscenze e competenze nella seguente tematica:

Gestione di gare e contratti pubblici

Attività di supporto alla gestione di gare e procedure per la definizione di contratti pubblici e supporto alla gestione della contabilità economico-patrimoniale anche attraverso l’utilizzo di piattaforme informatiche dedicate.

2) conoscenza della lingua inglese;

3) conoscenza dell’informatica di base e dei principali pacchetti applicativi;

4) competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche e comportamentali, incluse quelle relazionali e delle attitudini, ai sensi dell’art. 35 quater c.1 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e del DPR n. 82/2023

5) conoscenza della lingua italiana per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana.

Profilo / Livello

Collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello

Sede di Lavoro

ITALIA

Struttura di Riferimento

STRUTTURE/ ISTITUTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Data inizio

23/07/2025 18:00:00

Scadenza

22/08/2025 18:00:00

Allegati

Dettagli

Codice Bando: 367.501 CTER - CODICE 01 AR MI4

Struttura di Riferimento: AREA TERRITORIALE DI RICERCA DI MILANO 4

Codice Bando: 367.501 CTER - CODICE 02 ITB MI

Struttura di Riferimento: ISTITUTO DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE AVANZATE

Codice Bando: 367.501 CTER - CODICE 03 IBSBC MI

Struttura di Riferimento: ISTITUTO DI BIOIMMAGINI E SISTEMI BIOLOGICI COMPLESSI

Codice Bando: 367.501 CTER - CODICE 04 ITC MI

Struttura di Riferimento: ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DELLA COSTRUZIONE

Codice Bando: 367.501 CTER - CODICE 05 STIIMA BI

Struttura di Riferimento: ISTITUTO DI SISTEMI E TECNOLOGIE INDUSTRIALI INTELLIGENTI PER IL MANIFATTURIERO AVANZATO

Codice Bando: 367.501 CTER - CODICE 06 IEIIT TO

Struttura di Riferimento: ISTITUTO DI ELETTRONICA E DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Codice Bando: 367.501 CTER - CODICE 07 IMATI GE

Struttura di Riferimento: ISTITUTO PER LA MATEMATICA APPLICATA

Codice Bando: 367.501 CTER - CODICE 08 SPIN GE

Struttura di Riferimento: ISTITUTO SUPERCONDUTTORI, MATERIALI INNOVATIVI E DISPOSITIVI

Codice Bando: 367.501 CTER - CODICE 09 AR BO

Struttura di Riferimento: AREA TERRITORIALE DI RICERCA DI BOLOGNA

Codice Bando: 367.501 CTER - CODICE 10 IMEM PR

Struttura di Riferimento: ISTITUTO DEI MATERIALI PER L'ELETTRONICA ED IL MAGNETISMO

Codice Bando: 367.501 CTER - CODICE 11 ISSMC RA

Struttura di Riferimento: ISTITUTO DI SCIENZA, TECNOLOGIA E SOSTENIBILITA' PER LO SVILUPPO DEI MATERIALI CERAMICI - FAENZA

Codice Bando: 367.501 CTER - CODICE 12 AR RM1

Struttura di Riferimento: AREA TERRITORIALE DI RICERCA DI ROMA 1

Codice Bando: 367.501 CTER - CODICE 13 IC RM

Struttura di Riferimento: ISTITUTO DI CRISTALLOGRAFIA

Codice Bando: 367.501 CTER - CODICE 14 IASI RM

Struttura di Riferimento: ISTITUTO DI ANALISI DEI SISTEMI ED INFORMATICA "ANTONIO RUBERTI"

Codice Bando: 367.501 CTER - CODICE 15 IPCF BA

Struttura di Riferimento: ISTITUTO PER I PROCESSI CHIMICO-FISICI

Codice Bando: 367.501 CTER - CODICE 16 STIIMA BA

Struttura di Riferimento: ISTITUTO DI SISTEMI E TECNOLOGIE INDUSTRIALI INTELLIGENTI PER IL MANIFATTURIERO AVANZATO

Codice Bando: 367.501 CTER - CODICE 17 ITM CS

Struttura di Riferimento: ISTITUTO PER LA TECNOLOGIA DELLE MEMBRANE

Codice Bando: 367.501 CTER - CODICE 18 ISPF NA

Struttura di Riferimento: ISTITUTO PER LA STORIA DEL PENSIERO FILOSOFICO E SCIENTIFICO MODERNO

Codice Bando: 367.501 CTER - CODICE 19 NANOTEC LE

Struttura di Riferimento: ISTITUTO DI NANOTECNOLOGIA

Codice Bando: 367.501 CTER - CODICE 20 IN CA

Struttura di Riferimento: ISTITUTO DI NEUROSCIENZE