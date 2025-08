Un lettore: "Motociclista e automobilista: il rischio è per tutti, il rispetto è per pochi"

Io sono un moto lista

In egual misura purtroppo MOTOCICLISTA COME AUTOMOBILISTA.

Oggi giorno purtroppo capitano incidenti in ogni strada ed in ogni modo, ad essere coinvolti sono i mezzi in generale sia a Due che a Quattro ruote...

Le strade sono prese di mira da tutti, io sono via tutt'ora in ferie in motocicletta e ogni hanno macino un chilometro dopo l'altro sempre con mille occhi.....

Vi assicuro che rischio di più a fare Cossato Biella che a girare nei vari paesi...

Il problema fondamentale è che una tastiera rende l'uomo "leone" ed io ho avuto anni fa un incidente con torto, dove fortunatamente la persona sinistrata dopo 6 mesi di ospedale ed un anno di fisio terapia, cammina con le sue gambe. Detto ciò calmatevi con le parole scritte perché è una ruota che purtroppo gira....

Ringraziandovi anticipatamente se volete pubblicate pure chissà che la gente incominci a pensare prima di ogni commento....torto o ragione RIP FRATELLO DI STRADA