A Casapinta la natura insegna: quanto ci mette la spazzatura a scomparire? FOTO

Nel comune di Casapinta è comparsa una serie di manifesti tanto semplici quanto potenti. L’obiettivo? Ricordare a tutti che la natura non è una discarica… e che ogni rifiuto ha un “tempo di permanenza” ben preciso.

Nei manifesti si trovano esempi concreti e facilmente comprensibili:

una buccia di banana, se abbandonata, impiega da 1 a 3 mesi per decomporsi;

i fazzoletti di carta spariscono in 3-6 mesi;

una gomma da masticare può restare in natura per oltre 5 anni;

una lattina in alluminio dura da 10 a 100 anni;

e una bottiglia di plastica? Può inquinare per fino a 1000 anni.

Messaggi diretti, dati concreti, e un invito implicito: non buttare a terra ciò che puoi differenziare correttamente. Perché anche il gesto più piccolo – come gettare una cartaccia nel contenitore giusto – può fare la differenza in un ecosistema che impiega secoli a liberarsi dei nostri errori.

I cittadini di Casapinta sono invitati non solo a osservare questi manifesti, ma a riflettere sul loro ruolo quotidiano. La raccolta differenziata non è solo un dovere civico, ma un atto d’amore verso il territorio.