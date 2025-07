Ozzy Osbourne, eredità da 220 milioni: chi sono i beneficiari

(Adnkronos) - Dopo il corteo funebre di ieri, per le vie della sua città natale, Birmingham, oggi Ozzy Osbourne sarà sepolto nella tenuta di famiglia nel Buckinghamshire. E ora il capitolo eredità. Dai due matrimoni, Ozzy ha avuto in totale sei figli: Jessica, Louis ed Eliot, nati dalle prime nozze e Aimee, Kelly e Jack, dalle seconde. La rockstar ha lasciato un patrimonio stimato in 220 milioni di dollari. Un’eredità imponente, pianificata nei minimi dettagli, che garantisce la sicurezza economica di tutta la sua famiglia - compresa la figlia maggiore Aimee.

Capelli castani lunghi, veletta calata sul volto e un'eleganza sofisticata. All'addio a Birmingham di Ozzy Osbourne, il leggendario frontman dei Black Sabbath scomparso il 22 luglio scorso all’età di 76 anni, dopo una lunga battaglia con il morbo di Parkinson, la presenza di Aimee, la figlia maggiore del cantante e della moglie Sharon Osbourne non è passata inosservata. L'attrice e cantante, 41 anni, si è sempre tenuta lontana dai riflettori ma ieri è stata fotografata assieme alla famiglia mentre il feretro di Ozzy sfilava in corteo funebre per le vie della città. Aimee si è fermata sul ponte Black Sabbath insieme alla madre Sharon e alla sorella Kelly Osbourne, che le teneva la mano, al fratello Jack e al figlio di Ozzy, Louis, nato dal primo matrimonio della rockstar con Thelma Mayfair Riley.

Secondo indiscrezioni raccolte da RadarOnline, la moglie di Ozzy, Sharon, sarà la prima beneficiaria: il testamento le garantisce l’usufrutto a vita dell’intero patrimonio, permettendole di gestire beni immobili, diritti musicali e investimenti del cantante. Alla scomparsa di Sharon, la ricchezza residua sarà suddivisa in parti uguali tra i tre figli della coppia: Aimee (41 anni), Kelly (40) e Jack (39). Ma è inverosimile che gli altri tre figli non siano chiamati in causa per la gestione del patrimonio. Inoltre, nell’eredità potrebbero rientrare anche le due sorelle di Ozzy, Gillian e Jean. All'orizzonte potrebbe dunque prospettarsi una battaglia legale. Tornando ad Aimee, nonostante la sua scelta di non partecipare al celebre reality 'The Osbournes' e di mantenere uno stile di vita riservato, non è mai stata dimenticata dal padre. La sua quota ereditaria potrebbe essere gestita tramite un trust fiduciario, che le garantirà pagamenti trimestrali fino ai 50 anni, momento in cui riceverà anche il capitale rimanente.

Il patrimonio di Ozzy comprende attualmente proprietà di lusso in California e nel Buckinghamshire, diritti musicali legati a oltre 175 milioni di album venduti, tra carriera solista e Black Sabbath e investimenti come il Metal Casino e i proventi residui dello show ‘The Osbournes’. Il testamento assegnerebbe, sempre secondo RadarOnline, anche beni specifici: Kelly erediterebbe parte della storica villa di Hancock Park a Los Angeles, mentre Jack potrebbe beneficiare della residenza di famiglia in California e di una quota dei diritti editoriali legati alle opere del padre.

Generoso fino all'ultimo, Ozzy ha destinato i proventi dello show d’addio a Birmingham con i Black Sabbath - circa 190 milioni di dollari - a fondazioni per la ricerca sul Parkinson, all’ospedale pediatrico di Birmingham e all’Acorn Hospice. Sharon, Kelly e Jack sono stati nominati esecutori testamentari, con il compito di custodire il lascito dell’artista e di garantire che le sue volontà vengano rispettate.

Ozzy Osbourne verrà sepolto oggi nella sua amata tenuta nel Buckinghamshire, al termine di una cerimonia funebre privata riservata alla moglie Sharon e ai familiari più stretti. Il leggendario frontman dei Black Sabbath riposerà secondo le sue volontà in una tomba affacciata sul lago situato nel cuore della vasta proprietà di 250 acri nei pressi di Gerrards Cross. A vegliare sul luogo del suo eterno riposo ci sarà un imponente tributo floreale con la scritta: 'Ozzy Fucking Osbourne', ultimo saluto alla rockstar che ha fatto della provocazione il marchio della sua vita.

Le esequie in forma privata fanno seguito a un imponente corteo funebre che ieri ha attraversato la città di Birmingham, dove decine di migliaia di fan si sono uniti alla famiglia di Ozzy in un commosso addio che ha affollato le strade. Tra i partecipanti al funerale di oggi, secondo quanto riferisce il 'Daily Mail' sono attesi il frontman dei Metallica, James Hetfield e Sir Elton John, mentre le composizioni floreali in omaggio alla rockstar, esposte ieri per la prima volta al memoriale pubblico di Birmingham, sono state esposte anche per l'addio in forma privata.