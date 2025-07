Fratelli d’Italia Biella rinnova il suo impegno contro la mafia con la “Giornata dell’Onda Tricolore”

Per il quinto anno consecutivo, Fratelli d’Italia promuove una manifestazione pubblica per riaffermare il proprio impegno concreto nella lotta contro tutte le mafie. Un flash mob, organizzato anche nei territori più complessi, testimonia la volontà di mantenere alta l’attenzione su un tema cruciale per la legalità e la giustizia.

La federazione biellese di Fratelli d’Italia parteciperà attivamente all’iniziativa sabato 2 agosto alle ore 11:00, in via Italia davanti al monumento “Fons Vitae”, per celebrare la “Giornata dell’Onda Tricolore”. Un’occasione per ribadire la necessità di una mobilitazione civile che rafforzi l’azione del Governo, con l’obiettivo di fare piena luce sulle stragi mafiose che hanno segnato il nostro Paese.

Saranno presenti:

• Cristiano Franceschini, Segretario Provinciale Fratelli d’Italia Biella;

• Rita Daniela Veronese, responsabile provinciale Dipartimento Tutela Vittime Fdi;

• Alessandra Guarini, responsabile regionale Dipartimento Tutela Vittime Fdi;

dirigenti e militanti di Fratelli d’Italia

L’iniziativa si propone come un momento di riflessione collettiva, impegno politico e vicinanza alle vittime delle mafie, con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di una società fondata su verità, giustizia e libertà.