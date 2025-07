Tante cose da fare a Biella nel we 1, 2 e 3 agosto

VENERDI' 1 AGOSTO

- Ponderano, estate ponderanese, Sempremax 883 tribute band @estate Ponderanese

- Graglia, Sagra della Madonna di Campra

- Biella, aperitivo in terrazza per gli Alpini nella sede in via Ferruccio Nazionale

- Sala, Bornasco, festa della Madonna della Neve

- Candelo, festa di San Lorenzo

- Coggiola, pre apertura di C.A.R. dalle 15 alle 19 apertura della villa Fava/Peretti & mostra di arte moderna + esposizione fotografica con una 40ª di immagini, da fine '800 agli anni '60, della Piazza e dintorni. Grazie a Eva Miklos e Henrik Miklos Andersen, i nuovi proprietari, artisti danesi.

- Magnano, Chiesa Parrocchiale, alle 21 FESTIVAL MUSICA ANTICA A MAGNANO - 40 anni

- Brovato, Valle San Nicolao, Arci Brovato è....la Festa

- Sordevolo: Festival OndalAnima tra arte e vibrazioni

- Villa del Bosco festa San Lorenzo

- Oropa, via Santuario di Oropa 480, alle 21 Concerto “Una corda e un soffio”, nella Basilica Antica del Santuario di Oropa

- Andorno Micca, ex scuola elementare di Locato Superiore (Circolo "La Boita"), alle 20.45 Bürsch in festival

SABATO 2 AGOSTO

- Ponderano, estate ponderanese, Disco's 90 night party + live Fabrika's bands @estate Ponderanese

- Sordevolo: Festival OndalAnima tra arte e vibrazioni

- Tollegno, torneo di bocce

- Miagliano, Il paese delle streghe

- Piedicavallo, Montesinaro, alle 20,45 spettacolo Teatrando Bürsch in festival: Montesinaro (Piedicavallo)

- Campiglia, "Trittico ‘dla Bürsch" corsa in montagna organizzata da Pro Loco Riabella in collaborazione con Gruppo Alpini Valle del Cervo

- Viverone, Area Verde, Punta Becco, alle 7,50 Appuntamento con lo Yoga

- Viverone, Parco Ignazio Tarello, alle 9,30 Allenamenti Outdoor Elite Fit

- Oropa, via Santuario di Oropa 480, alle 21 Visite guidate alla cupola di Oropa sotto le stelle

- Oropa, via Santuario di Oropa 480, alle 15 Visita guidata al Cimitero Monumentale

- Campiglia Cervo, frazione Magnani 23, alle 16 Visita guidata del Parco di Villa Magnani con conclusione musicale folk - Arbej

- Brovato, Valle San Nicolao, Arci Brovato è....la Festa

- Graglia, Sagra della Madonna di Campra

- Callabiana, agosto a Callabiana

- Sala, Bornasco, festa della Madonna della Neve

- Cavaglià, XVI Marcia verso il Santuario di Oropa

- Villa del Bosco festa San Lorenzo

- Magnano, presentazione del progetto "Merlomagno - Il Ricetto svelato"

- Torna la Traversata a nuoto del Lago di Viverone: fra le più longeve d'Italia

- Candelo, festa di San Lorenzo

- Biella Chiavazza, "Festa d'omni", ore 20 padiglione coperto oratorio cena

DOMENICA 3 AGOSTO

- Rosazza, inaugurazione ponte ore 18,30

- Riabella, festa dei compleanni

- Sordevolo: Festival OndalAnima tra arte e vibrazioni

- Pettinengo, festival delle identità

- Coggiola, santuario del Cavallero, "Piantumma la frasca al Cavalé"

- Miagliano, Il paese delle streghe

- Viverone, viale Lungo Lago, Zona Porticciolo, dalle 10 MERCATINO DEGLI HOBBISTI

- Oropa, Riserva Speciale del Sacro Monte, dalle 9,30 Escursione al Poggio Frassati

- Oropa, Giardino Botanico, dalle 15,30 Visita guidata all'Oasi WWF Giardino Botanico di Oropa

- Tavigliano, Bocchetto Sessera, dalle 9 Domeniche in alpeggio

- Oropa, via Santuario di Oropa 480, dalle 11 Visite guidate a Oropa

- Callabiana, agosto a Callabiana

- Tavigliano, Bocchetto Sessera, dalle 10 QI GONG - SEMINARIO METODO FELDENKRAIS.

- Tavigliano, dalle 20,45 spettacolo Teatrando Bürsch in festival: Tavigliano

- Via Marconi, 23, Valdilana, dalle 15,30 Visite guidate a Casa Zegna

- Ponderano, estate ponderanese Ballo liscio e balli di gruppo con Claudio Abada @estate Ponderanese

- Zubiena, corsa podistica UISP

- Graglia, 46^ Lauretana Mombarone, km 9

- Musica in giardino, il Trio Legni Obiettivo Orchestra in concerto a Casa Zegna

- Pray, la Fabbrica della Ruota… in vetrina

- Santuario di San Giovanni, concerto Suoni in Movimento

- Graglia, Sagra della Madonna di Campra

- Sala, Bornasco, festa della Madonna della Neve

- Candelo, festa di San Lorenzo

- Brovato, Valle San Nicolao, Arci Brovato è....la Festa

- Villa del Bosco festa San Lorenzo

MOSTRE

- La memoria in mostra: “I soldati della Valle Cervo” apre il 2 agosto al Santuario di San Giovanni d’Andorno

- Rialmosso celebra Luigi Boffa Tarlatta a 60 anni dalla scomparsa

- Cultura e tradizione a Pettinengo: prorogata la mostra “In blu – Coperte delle Valli Biellesi”

- Valdilana, a Mosso si la mostra “ Fuoriluogo. Voglia di rinascita ”

- Campiglia Cervo, frazione Magnani 23, fino al 28 agosto, visite guidate al Parco & Mostra "Villa Magnani e il suo parco". Orari mostra: dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle18.

- Valdilana, Trivero, via Marconi, 23, fino al 16 novembre, Racconti di boschi, di fabbriche e di persone. Apertura tutte le domeniche Date: 17 maggio – 16 novembre 2025; Orari: 14.30 - 18.30.

- Biella, Dialoghi. Longoni Balla Mirò e altri Maestri dal Museo del Territorio Biellese. Mostra alla Cultura-Museo del Territorio Biellese. Da venerdì a domenica, dalle ore 15 alle 19 fino al 28 agosto; dal 4 al 28 settembre, da giovedì a domenica dalle ore 15 alle 19. Via Seminari, 3.

- Biella, Mostra "Conosci Pier Giorgio Frassati" al Santuario di Oropa. Tutti i giorni ad ingresso libero, a cura di Azione Cattolica Italiana, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Fino al 31 ottobre 2025, dalle ore 9:00 alle 17:00.

- Masserano, apertura del Palazzo dei Principi e della chiesa di San Teonesto. Tutti i sabati e le domeniche, dalle ore 15 alle 18. Via Roma 188, fino al 6 dicembre 2025 -Visite guidate ogni ora.