A Guardabosone ritorna la 19ª edizione della Festa del Villeggiante

Giovedì 7 agosto il comune di Guardabosone si prepara ad accogliere abitanti e visitatori con una serie di eventi culturali e conviviali che animeranno il paese in occasione della 19ª Festa del Villeggiante.

La giornata avrà inizio alle ore 17:00 nel cortile della Casa Parrocchiale, dove verrà presentato il libro di Vincenzo D’Ambrosio dal titolo “Vengo qui per il silenzio”. Un’opera che invita alla riflessione e al recupero della pace interiore, in sintonia con la tranquillità del borgo e il ritmo lento della vita di villeggiatura.

A seguire, sempre nel pomeriggio, verrà inaugurata la mostra fotografica intitolata “Fotografie in musica, sulle note dei cantautori italiani” presso le ex Scuole Elementari. L’esposizione propone un affascinante viaggio visivo attraverso immagini che raccontano le storie e le emozioni delle canzoni italiane più amate.

Realizzata dal Fotogruppo Noveis, dopo l'inaugurazione la mostra sarà visitabile dalle 15:30 alle 18:30 il sabato e la domenica, il 30 agosto, dalle 18:00 fino alle 00:30, in occasione della “Festa dei lumi”, oppure nelle giornate in concomitanza con altri eventi e su richiesta.