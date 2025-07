A Miagliano..... tornano le Streghe!

Alle volte ritornano… e quando tornano, portano con sé tutta la potenza della memoria, della natura e della magia. E’ il caso de "Il paese delle streghe" spettacolo storico di Storie di piazza aps che dopo il grande successo delle edizioni 2015-2017, ritorna a Miagliano con una nuova, affascinante veste scenica. Questo evento viene realizzato grazie al contributo di Fondazione CR Biella e il bando CulturHub, e il supporto di altri partner: ATL, Amici della lana, Provincia di Biella, Biella Città Creativa Unesco e la collaborazione del Comune di Miagliano e del Comune di Levone (TO).

L’appuntamento è fissato per sabato 2 agosto alle ore 20:30 e domenica 3 agosto alle ore 16:30, con partenza dall’Ecoteatro e un suggestivo percorso lungo la roggia, immerso tra natura, storia e mistero. (Sono previste più partenze). Lo spettacolo, ideato e realizzato da Storie di Piazza aps, promette di riportare in vita atmosfere arcane e affascinanti: tra magie, leggende, streghe di ogni tempo e la drammatica vicenda di Giovanna De Monduro, la strega di Miagliano arsa viva nel 1471. Un’esperienza immersiva e sperimentale, in puro stile Storie di piazza, tra natura e magia in cui il pubblico, invitato a raggiungere lo spazio P408 dell’anfiteatro almeno mezz’ora prima della partenza prevista in locandina, potrà provare a vivere direttamente antichi riti. Il pubblico diventerà protagonista di un’esperienza magica, tra le fronde degli alberi e l’eco di incantesimi. Le streghe d’oggi accoglieranno gli spettatori in un’atmosfera sospesa tra realtà e incanto. Si potrà sperimentare la magia attraverso carte, cristalli, tarocchi, e ascoltare racconti legati a erbe, incantesimi e rituali antichi.

Dopo l’introduzione nel verde dell’Ecoteatro con questa sperimentazione che passa dal teatro alla musica e alle nuove discipline olistiche, il percorso si snoderà lungo la roggia, dove prenderanno vita racconti e figure del folklore locale, come la Papessa e la Maìn, leggendaria figura biogliese. Il fulcro emotivo della serata sarà il racconto della storia vera di Giovanna De Monduro, ripresa dagli atti del processo che la condannò al rogo. Un monologo potente restituirà la voce a una donna vittima della paura dell’epoca verso chi era "diverso", indipendente, o semplicemente scomodo.

Con Erika Borroz, Anna Cominetto, Stefano Godenzini, Greta Masi, Oriana Minnicino, Veronica Morellini, Maurizia Mosca, Sandra Pizzato, Sonia Rondi, Alessio Rocchi, Monica Rubinella, Luciano Tomasoni, Luisa Trompetto, Davide Tropeano Musica Simona Colonna, Elena Straudi, Lavinia Pizzo, Regia Manuela Tamietti

Costumi Laura Rossi

Oggetti di scena Franco Marassi

Allestimenti Laura Rossi e Donatella Sole Cittadini

Tecnici Simone Giobellina e Michele Deambrogio

Informazioni utili • Consigliato abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica per affrontare agevolmente il percorso. • Prenotazione obbligatoria tramite messaggio al numero: 327 485 8731 o iscrizioni@storiedipiazza.it

maggiori info su www.storiedipiazza.it