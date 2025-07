Candelo ascolta le famiglie, un questionario per costruire insieme i servizi educativi del futuro

Solo 14 famiglie su 48 hanno finora risposto al questionario promosso dal Comune di Candelo per raccogliere i bisogni educativi delle famiglie con bambini da 0 a 3 anni. Un dato che spinge oggi a rilanciare con forza questo importante strumento di ascolto, perché solo attraverso la partecipazione attiva dei cittadini possiamo progettare servizi realmente utili, concreti e sostenibili. Il questionario – semplice e veloce – vuole indagare esigenze, desideri e priorità dei genitori rispetto a servizi educativi, flessibilità oraria, spazi gioco, supporto alla genitorialità.

Le risposte raccolte finora parlano di un forte bisogno di servizi flessibili, spazi condivisi per il gioco e la socializzazione, proposte educative di qualità. Ma per rendere questi dati davvero rappresentativi, è fondamentale che il numero delle risposte cresca.

“Costruire servizi pubblici efficaci significa partire dall’ascolto. Questo questionario non è solo una raccolta di opinioni, ma un vero strumento di partecipazione. È l’occasione per dire la propria e contribuire a definire insieme come deve essere un servizio educativo che risponda ai bisogni delle famiglie di oggi”, sottolinea Selena Minuzzo, vicesindaco e assessore all’Istruzione e alle Politiche Sociali.

Tutti i genitori residenti a Candelo con figli tra 0 e 3 anni sono invitati a compilare il questionario, consegnandolo all’Ufficio Politiche Scolastiche del Comune oppure inviandolo via mail a candelo@comunedicandelo.it. L’amministrazione comunale conta sulla collaborazione di tutti: ogni voce può fare la differenza. Partecipare è un atto concreto di cittadinanza attiva.