Gomme sabotate e furto d’auto all’ASL: la Cgil Biella lancia l’allarme sicurezza

Nei giorni scorsi a due infermieri dell'Asl di Cossato nel prendere l'auto hanno trovato le gomme sbullonate, mentre ieri notte 31 luglio un uomo dopo essersi introdotto nell'Ambulatorio infermieristico Asl di Vigliano Biellese infrangendo i vetri delle finestre della struttura, non pago, ha rubato la Fiat Panda in dotazione all’Asl terminando la sua corsa a causa dell’impatto contro l’autocarro parcheggiato (leggi qui la notizia).

La Cgil Biella esprime solidarietà per i fatti.

«Esprimiamo la massima solidarietà e preoccupazione per quanto accaduto, nei giorni scorsi, a due lavoratrici dell’Azienda sanitaria di Cossato - commenta Cristina Martiner, responsabile della funzione pubblica per la Cgil di Biella -. Aspettiamo fiduciosi l’esito delle indagini delle forze dell’ordine, che stanno svolgendo gli accertamenti del caso, per ora contro ignoti. La matrice dolosa del fatto, comunque, è inquietante. Quanto accaduto poteva infatti concludersi in ben altro modo, con conseguenze anche gravi per le due dipendenti. Si tratta di un fatto di una gravità eccezionale, che conferma tutti i rischi a cui sono esposti molti lavoratori e lavoratrici, soprattutto del comparto sanitario. Anche in ragione di quanto accaduto la notte scorsa nella sede Asl di Vigliano, chiediamo ancora una volta ai vertici aziendali e alla politica, a tutti i livelli, di vigilare e di impegnarsi per tutelare l’incolumità di chi presta servizio per la salute pubblica».