“Piantumma la frasca al Cavalè”, domenica ricca di eventi al Santuario del Cavallero

Gli Amici del Cavallero, in collaborazione con il Gruppo Alpini di Coggiola, la Corale Cesare Rinaldo e l’associazione “La Zattera”, hanno organizzato la festa “Piantumma la frasca al Cavalè”, in programma per domenica 3 agosto.

Dalle 10.30, ci sarà l’apertura del Santuario con la possibilità di visitare le stanze dell’eremita e la mostra fotografica, presentata da Francesco Taurisano. In alternativa, sempre dalla stessa ora, si potrà partecipare a una sessione di yoga del maestro Rainer, presso il Santuario.

L’associazione “La Zattera” ha pianificato alcune attività destinate ai bambini, presso la biblioteca del Cavallero. Dalle 12, si potrà prendere parte al pic-nic condiviso nella piazza ponte. Alle 14.15, è fissato il ritrovo presso la chiesetta di Zuccaro e, poco dopo, ci sarà la partenza della processione verso il Santuario a cura del Gruppo Alpini. L’arrivo è previsto per le 15.40. Alle 16 si celebrerà la Santa Messa, cantata dalla Corale Cesare Rinaldo.