Lutto a Pettinengo per la morte di Ugo Ghirardelli, mancato in queste ore all'affetto dei suoi cari. Aveva 64 anni. Apprezzato per le sue qualità umane e professionali, era molto conosciuto in paese. A darne il triste annuncio la moglie, assieme ai figli, ai parenti e agli amici tutti.

La veglia di preghiera verrà recitata stasera, alle 18, nella chiesetta di Vaglio Pettinengo. Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati all'Impresa Funebre Bonino, alle 15 di domani, 31 luglio.