Rally & Co, doppia gara in Piemonte e Emilia Romagna

Doppio appuntamento nel weekend in arrivo per i portacolori della Rally & Co impegnati in gara rispettivamente in Emilia Romagna e Piemonte. Alessandro Bottazzi e Anisia Bruzzo giocheranno in casa partecipando al 7° Rally Historic di Salsomaggiore Terme a bordo della consueta Opel Corsa GSI di classe 1.600; previste 10 prove speciali per un totale di 60 km cronometrati con partenza ed arrivo da Salsomaggiore Terme. Sarà in gara (nei rally modernimoderni) al 28 Colli del Monferrato e Moscato Città di Asti il “decano” dei navigatori biellesi che risponde al nome di Giuliano Santi che porterà al debutto Nicolò Ciancia su di una Peugeot 106; partenza ed arrivo da Asti con la disputa di 9 prove speciali per un totale di 62 km.

c. s. Rally e Co g. c.