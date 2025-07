Mosca1916 aperto per tutto il mese di agosto, qualità e tradizione per clienti e turisti

Anche quest’anno la macelleria gastronomia Mosca1916, punto di riferimento storico per gli amanti della buona tavola a Biella, annuncia che resterà aperta per tutto il mese di agosto seguendo il consueto orario. Un servizio pensato per garantire ai clienti carni freschissime, salumi artigianali e piatti pronti di gastronomia anche durante il periodo estivo, quando la voglia di qualità non va in vacanza.

La Mosca1916 è conosciuta da oltre un secolo per l’attenzione alla selezione delle migliori carni locali, la cura nella preparazione di specialità tradizionali e la proposta di ricette pronte da gustare, ideali per chi desidera portare in tavola gusto e praticità. Tra le proposte più apprezzate spiccano i tagli scelti per grigliate estive, i salumi di produzione propria e una gastronomia varia e sempre fresca, perfetta per pranzi veloci o cene conviviali.

Mosca1916 è una tappa fissa per i turisti e per chi visita la città di Biella: sono tantissime le proposte perfette per portare a casa un ricordo del nostro Biellese. La storica attività biellese, che dal 1916 porta avanti una filosofia basata su qualità, cortesia e passione per la cucina, conferma così la propria attenzione verso i clienti, garantendo un servizio continuativo anche nel periodo più caldo dell’anno.