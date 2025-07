A Biella un “aperAlpino in terrazza” (foto di repertorio)

Per gli Alpini biellesi il 2025 sarà un anno da ricordare a lungo. Soprattutto per la 96° Adunata Nazionale, andata in scena dal 9 all'11 maggio.

Ora si staglia all'orizzonte un nuovo appuntamento per le penne nere: venerdì 1° agosto, alle 18.30, si terrà un aperitivo in terrazza per augurare a tutti i soci un buon mese di agosto, a cui seguirà una spaghettata.

L'evento avrà luogo nei locali della sede ANA di via Ferruccio Nazionale 5.