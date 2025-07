Biella, al Chiostro concerto di pianorecital al chiaro di luna

Nuovo appuntamento per la rassegna musicale “Sogno di una notte al Chiostro”, in programma stasera, mercoledì 30 luglio, alle 21.30, con il concerto di pianorecital al chiaro di luna.

“Saranno eseguiti brani di Chopin e Debussy sotto le stelle, in un luogo che ha conosciuto preghiere monastiche, marce militari, cure caritatevoli e lezioni scolastiche – spiegano dal comune di Biella sui propri canali social - La luna come riflettore naturale, la notte come quinta teatrale, la storia come sottofondo silenzioso”.