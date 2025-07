Dal Nord Ovest - Inseguiti e fermati dai Carabinieri: in auto avevano oggetti da scasso (foto di repertorio)

Giravano tra le vie di Caresanablot, suonando il campanello delle abitazioni con l'intento di stabilire quali fossero vuote.

Segnalati dai residenti, insospettiti dallo strano comportamento, tre stranieri, provenienti dall’area milanese tutti gravati da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, sono stati inseguiti e fermati dai Carabinieri del Radiomobile e dai colleghi della Stazione Carabinieri di Vercelli che hanno così interrotto l’azione proditoria dei tre, volta probabilmente a individuare un'abitazione vuota da svaligiare.

A segnalare la presenza sospetta alcuni residenti di Caresanablot ai quali era stato suonato il citofono con la richiesta di ottenere pretestuosamente informazioni. Alla vista dei Carabinieri i tre individui si sono dati a una precipitosa fuga, cercando riparo nell’adiacente area incolta. A termine di un breve ma rocambolesco inseguimento, i tre soggetti sono stati bloccati, nonostante infruttuosi e scomposti tentativi di divincolarsi dagli operanti.

A bordo del veicolo sul quale viaggiavano e che era stato abbandonato poco prima della fuga, sono stati rinvenuti tre dischi per taglio metallo e un flessibile a batteria con accumulatore di riserva che venivano posti sotto sequestro. Il conducente del veicolo è stato altresì segnalato in via amministrativa essendo sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita.