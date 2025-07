Attimi di preoccupazione a Pollone per il violento incidente stradale, avvenuto intorno alle 18 di ieri, 29 luglio, in via Pier Giorgio Frassati. A causa dell'impatto, il giovane in moto avrebbe riportato ferite da codice giallo.

Sul posto i sanitari del 118, assieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri. I rilievi sono affidati agli agenti della Polizia Stradale.