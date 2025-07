Valle Cervo a manetta in e-bike: tra mulattiere, spintage e acrobazie FOTO

Un giretto in Valle Cervo, è solo apparentemente una banale uscita "dietro casa" !

Quella di oggi, in particolare, è particolarmente rognosa ed impegnativa. Ma andiamo per ordine...

Si inizia a fare sul serio già dalle mulattiere che salgono da Sagliano a Oneglie. Ripide ed a gradini, rompono il fiato e raffinano l'equilibrio.

Si prosegue verso Riabella percorrendo sentieri bellissimi in un sottobosco fresco e piacevole. Il tratto successivo verso l'Oratorio di San Paolo sarebbe semplicemente spettacolare se... non ci fosse un tratto di "spintage" non banale.

Circa 50/70 metri di dislivello ripidi e scassati. Si spinge e si porta e basta!!!

Altri tratti di cross country affascinanti vero l'Oratorio di S. Anna e S. Agata inoltrandosi sempre più nella valle in direzione del Santuario di San Giovanni. Purtroppo si incontra il letto di uno dei torrenti affluenti del Cervo. Nonostante la scarsità di acqua e la corda fissa di assistenza, superarlo è decisamente impegnativo. Per fortuna è l'ultimo ostacolo prima della sosta alimentare a San Giovanni.

Per il ritorno optiamo per la "passeggiata dei preti".

Fin dai primi metri ci rendiamo conto che non è molto pulita e frequentata... ne a piedi, tantomeno, sulle due ruote.

Il sentiero si rivela molto impegnativo ed i 14/15 passaggi dei ruscelli e torrentelli che si devono attraversare con qualche acrobazia da equilibrista (visto anche il peso delle ebike..) decisamente rognosi. Sono notevolmente peggiorati rispetto ai nostri precedenti passaggi.

Il sentiero sarebbe bellissimo ma nelle condizioni in cui lo abbiamo trovato, sinceramente non ha più il suo fascino.

Siamo comunque finalmente a Oropa.

Per il rientro optiamo per un classico che ci consenta un po' di velocità e divertimento.

Percorriamo il tracciolino fino al "tabellone" e ci infiliamo nel "fugnun" tratto di DH preparato sempre divertente.

Infine nella parte bassa del bosco sotto la Muanda, scorrazziamo sui sentieri di casa sempre divertenti.

Per concludere: per chi volesse replicare la nostra uscita (traccia come sempre a disposizione), occorre tenere in considerazione alcuni aspetti:

1) una spiccata disponibilità a un bel po' di spintage e qualche tratto (breve) di portage.

2) meglio in due o più in quanto alcuni passaggi per essere affrontati in sicurezza necessitano della massima collaborazione. 3) La maggior parte dei tratti da affrontare sono super belli e divertenti … gli altri richiedono una discreta volontà di adattamento.

Si chiude con 51,81km 1.084d+ in 4h22m.

Chi volesse ripercorrere questi sentieri può scegliere l’itinerario di interesse tra quelli proposti nei post del gruppo eBike Biella: "Se non possiedi una bici, ci pensiamo noi!"