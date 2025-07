Modifiche agli orari dei servizi ATAP per il periodo estivo

ATAP comunica che, in concomitanza con la consueta riduzione estiva delle attività produttive, anche i servizi di linea saranno rimodulati.

Dal 28 luglio al 23 agosto 2025, nei giorni feriali sarà in vigore l’orario previsto per il Periodo Ferie, in linea con quanto stabilito dagli enti committenti.

Anche lo sportello per la vendita dei titoli di viaggio situato presso la stazione ferroviaria di Biella San Paolo subirà delle variazioni: resterà chiuso per l’intera settimana dall’11 al 17 agosto 2025, per poi riaprire lunedì 18 agosto con i seguenti orari:

Dal lunedì al venerdì: dalle 7:15 alle 18:45 (orario continuato)

Il sabato: dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:15 alle 18:15

Ricordiamo che è sempre possibile acquistare gli abbonamenti direttamente sul sito web ufficiale www.atapspa.it, mentre i biglietti singoli sono disponibili tramite l'app Mooney Go.