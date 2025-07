Al rifugio Nel bosco di Alice: un Ferragosto fuori porta FOTO e VIDEO

A volte si è alla ricerca di luoghi lontani, di atmosfere romantiche e sconosciute, poi si fanno quattro passi e si arriva da noi! Una natura incontaminata, un bosco lussureggiante e tanta cura per il verde.

Il nostro rifugio è una piccola chicca curata con dovizia di particolari. Offriamo cibo genuino, fresco, ma mai banale. Mangiare all'aperto al cinguettio degli uccelli e allo scorrere dell'acqua della fontana e del ruscello fa dimenticare che siamo a 10 minuti da Biella.

Per i più audaci ed attivi offriamo anche attività sportive, in particolare canyoning partendo direttamente dal rifugio vestiti con mute e imbraghi e diretti all' "Infernone” accompagnati da una guida alpina.

Siamo anche punto di riferimento per chi sceglie di percorrere la ferrata e fare una sosta rinfrescante .

Auguriamo a tutti i nostri amici clienti buone vacanze!!!