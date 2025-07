Caldo, tregua dall'afa in tutta Italia: ma quanto dura questa pausa?

(Adnkronos) - Il caldo concede una tregua all'Italia. Nel primo bollettino della settimana, per questo fine luglio il ministero della Salute prevede bollino verde sull'intera Penisola fino a domani, mercoledì 30 agosto. Rischio ondate di calore pari a zero, dunque, in tutti i 27 capoluoghi monitorati dal sistema di sorveglianza.

La perturbazione atlantica in arrivo dall'Europa centrale sta portando piogge intense e grandinate sull'Italia. "Il fronte temporalesco si sposterà sui settori adriatici, dove i rovesci saranno persistenti per tutta la giornata di oggi - spiega all'Adnkronos Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it -. Le regioni particolarmente colpite saranno Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Sulle regioni settentrionali, invece, il sole sarà diffuso". Anche le temperature risentiranno di questa perturbazione. "L'aria è molto più fresca e le temperature di questi giorni sono sotto la media del periodo - prosegue Gussoni -, questo brusco calo è dovuto ai venti settentrionali e al forte maestrale che sta soffiando sulle nostre coste".

Anche il collega, sempre del iLMeteo.it, Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma il netto cambio di scenario sull’Italia. Il caldo africano è ormai solo un ricordo, le temperature sono crollate quasi ovunque e adesso bisogna prepararsi ad affrontare un inizio settimana di pesante maltempo su buona parte d’Italia, soprattutto al Centro. La prima metà della settimana sarà caratterizzata anche dalla decisa presenza di venti di Maestrale con raffiche che, nelle aree più esposte, potranno toccare i 80-90 km/h.

Le condizioni meteorologiche sono destinate a migliorare nettamente a partire da martedì sebbene siano ancora possibili dei residui rovesci sulle regioni del Medio Adriatico e al Sud, ma si tratterà di fenomeni isolati e di breve durata.