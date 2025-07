L’Italia conferma la richiesta a Israele di riaprire i valichi di Gaza

ROMA (ITALPRESS) - Il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani conferma al Governo di Israele la richiesta di riaprire immediatamente i valichi di Gaza per l'ingresso di aiuti umanitari. Ieri sera alla riunione del tavolo tecnico sull'iniziativa Food for Gaza hanno presso parte tutti gli attori abitualmente coinvolti: tutti hanno confermato l'assoluta urgenza di consentire l'ingresso nella Striscia di Gaza di generi alimentari e sanitari nel più breve tempo possibile. Tajani ripete che "dall'Italia arriva la richiesta di riaprire immediatamente i valichi di Gaza per l'ingresso di aiuti umanitari".

L'Italia è parte attiva del processo con già oltre 110 tonnellate di generi di prima necessità inviati tra il 2024 e gli inizi di quest'anno, prima che i valichi di accesso alla Striscia fossero chiusi. Più recentemente, il Governo ha innalzato a circa 40 milioni i contributi finanziari dedicati al solo progetto Food for Gaza, anche per effetto del nuovo stanziamento, pari a 10 milioni di euro, devoluto a OMS e UNICEF, per sostenere gli ospedali, procurare medicine e supportare le attività di emergenza in campo medico-sanitario all'interno della Striscia.

Nell'ambito di questi finanziamenti erogati alle Nazioni Unite, e parallelamente all'azione di valorizzazione del Sistema Italia con l'invio di generi alimentari e di prima necessita, il WFP ha distribuito nella Striscia nei giorni scorsi 800 tonnellate di farina, mentre si sta attivando per aumentare cospicuamente tale volume di aiuti, per raggiungere l'obiettivo iniziale di assistere oltre 1 milione di cittadini.

L'iniziativa Food for Gaza si iscrive nel quadro più ampio dell'impegno italiano in risposta alla crisi a Gaza, con oltre 110 milioni di euro stanziati per la crisi umanitaria a Gaza e lo sviluppo in Cisgiordania. L'ultimo tassello di questo impegno è rappresentato dalla prevista ripresa delle attività con la Società Civile italiana impegnata nella Striscia, per rafforzare la capillarità della risposta sul campo.

- Foto IPA Agency -

(ITALPRESS).