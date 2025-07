Sordevolo: Festival OndalAnima tra arte e vibrazioni

Musica, Poesia, Danza, Pittura e progetti fuori dall'ordinario, tutto questo e molto altro è OndalAnima, il Music Art Festival che si terrà all'anfiteatro a Sordevolo dal 31 luglio al 3 agosto, il Festival di e per persone, che vogliono e desiderano vivere, condividere, sentire e creare sinergie. Di che cosa si tratta? Momenti unici, concerti, ma anche esibizioni workshop e benessere.

Tantissimi gli ospiti, tra i quali giovedì 31 luglio, Massimiliano Pieri "ricercatore sonoro e maestro di percussioni" che si esibirà in un concerto vibrazionale, Damiano Checchin, pranoterapeuta, scrittore, alchimista ma anche pianista. E giovedì allieterà i presenti con un concerto di pianoforte che farà risuonare nell'anfiteatro le note di Busoni, Chopin e Scarlatti. Fabio Lamanna e Paola Matera si esibiranno presentando brani loro inediti e cover di cantautori italiani e non solo. Quando? sempre giovedì alle 22,30.

Venerdì 1 Agosto saliranno sul palco Damiano Checchin, che terrà le conferenze “La simbologia svelata negli Arcani di Oswald Wirth” e “La Pranoterapia tra falsi miti e realtà”, Enstiv, Viaggiatore astrale, che propone conferenze e corsi in tutta Italia e in altri paesi europei, con lo scopo di rispondere a quesiti riguardanti spiritualità, aldilà, morte, defunti, viaggi astrali e altro, grazie alla sua frequentazione trentennale dei mondi sottili. A Sordevolo il titolo del suo intervento sarà "La morte non esiste". Koan, musicista e compositore, vi accompagnerà in un lungo e misterioso viaggio. Vi condurrà verso terre sconosciute della vostra immaginazione. Attraverso luoghi reali e fantastici della Terra e dello spazio cosmico circostante. Vi condurrà fin dove sarete disposti ad arrivare. Nessuno sa quanto sia lungo questo percorso e dove vi porterà... Lasciatevi andare e scopritelo! La dr. Bilge Pirondini, scienziata specializzata in educazione musicale e artista performativa che intreccia antiche melodie sciamaniche turche con maqam mediorientali per creare un viaggio musicale profondamente rigenerante, utilizzando strumenti artigianali come lo scacciapensieri, il flauto, il tamburo a lingua e i diapason, guiderà sessioni immersive di bagno sonoro. Nella stessa serata Ilaria Saurgnani, accompagnerà gli interessati a bordo di un pulmino in Burcina per un'immersione in foresta, attraverso l’esperienza di entrare nel respiro del bosco, per dare ossigeno al corpo e alla mente, nel profumo di fiori, legni, resine e muschi. Massimiliano Pieri, si dedicherà all'uso delle campane di cristallo, per applicare la loro potente energia curativa ed aiutare così le persone a ristabilire l’armonia interiore e a riconnettersi con la propria energia vitale. Attraverso vibrazioni sonore, Matteo Boseglio accompagnerà i presenti in un viaggio di benessere e riequilibrio psicofisico, donando armonia e serenità. A Chiudere la serata sarà un live music concert, che vedrà salire sul palco Orian Bor, musicista che riscrive magistralmente generi ambient, Future Garage e Chill Music; Sasha di Bartolomeo, Oblivor, il musicista di generi ambient e future garage Disi e il produttore di musica elettronica Samuke.

Sabato 2 agosto torneranno a fare spettacolo Damiano Checchin, Lorenzo Baldi, Ensitiv, la Dr. Pirondini, Barrui Romana e Michele Cavenago dell'ass.ne culturale "lo stivale che balla" che guideranno in danze internazionali ispirate sia ad elementi naturali (vegetali, animali, minerali) che a forme geometriche archetipiche funzionale al benessere e allo spirito. E tra le grandi sorprese della serata verrà dato anche spazio all'immaginazione dando spazio all'arte creativa invitando i presenti a dipingere tele bianche. E ancora a chiudere Live music concert.

L'ultima serata sarà domenica 3 agosto in compagnia di Damiano Checchin, Lorenzo Baldi, Ensitiv, la dr. Pirondini e il calore del Sud con i suoi canti.

Ogni evento è usufruibile con un biglietto giornaliero con il quale si accede ad ogni spettacolo, performance o live music.

Nell'area dell'anfiteatro ci sarà un' area gioca bimbi e trucca bimbi per divertire anche i più piccoli, area ristoro, campi di beach volley, di calcio e tennis liberamente disponibili, area di sosta per camper e furgoncini. G

Gli organizzatori consigliano di portarsi tappetini, per godere al meglio dei concerti immersivi, copertine, stoini e cuscini, tutto ciò che potrà essere utile.

Per consultare il programma completo seguire il sito https://www.ondalanimamusicartfestival.it/