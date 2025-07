Incidente tra auto e bici a Candelo, ciclista all'ospedale in codice rosso

Grave incidente stradale a Candelo. È successo nella prima serata di ieri, 28 luglio. La dinamica è ancora in fase di accertamento ma stando alle prime ricostruzioni sarebbero rimasti coinvolti nello scontro un'auto e un ciclista.

Proprio quest'ultimo, un uomo di 39 anni, avrebbe riportato ferite da codice rosso. In breve tempo, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale per la raccolta dei rilievi.