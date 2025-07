È finito al Pronto Soccorso, in codice verde, il giovane di circa 20 anni che, intorno alle 17.30 di ieri, 28 luglio, è stato investito da un'auto condotta da una donna. Il ragazzo stava attraversando le strisce pedonali. Il fatto è avvenuto in via Pietro Micca, a Biella.

Dopo l'urto, la conducente si sarebbe subito fermata e avrebbe prestato i primi soccorsi fino all'arrivo dei sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti di rito.