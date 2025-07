Sandigliano, come procedere alle iscrizioni ai servivi scolastici

Al via a Sandigliano le iscrizioni ai servizi scolastici di mensa, scuolabus, prescuola e doposcuola.

LE ISCRIZIONI SI PRESENTANO ENTRO IL 31 AGOSTO, TRAMITE IL PORTALE DEL CONTRIBUENTE sul sito del Comune; nella pagina del Portale cliccare in alto a destra su "Accedi all'Area Personale" . Le iscrizioni alla mensa scolastica si effettuano invece dal portale E-Civis .

IL GENITORE DEVE ESSERE IN POSSESSO DI SPID O DI CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA).

Solo per i cittadini stranieri privi di SPID o CIE è previsto l'accesso tramite registrazione; seguire le apposite istruzioni presenti nella pagina di accesso dello Sportello online.

Quando si effettua l'iscrizione è importante indicare e confermare la scuola e la classe corretta che verrà frequentata per l'anno 2025-2026!

Non verranno accolte iscrizioni oltre il 30 Settembre, salvo casi eccezionali e previa valutazione. Le iscrizioni tardive dovranno essere previamente concordate con il Comune - referente Monica Baro - tel. 015691003 interno 6 - mail: sandigliano@ptb.provincia.biella.it



In caso di inizio della frequenza a decorrere da gennaio o per cessazioni entro dicembre, la tariffa dei servizi a costo annuo sarà percentualmente commisurata al periodo fruito.



Le iscrizioni inviate in presenza di debiti pregressi per servizi scolastici non pagati saranno mantenute "in sospeso" ed il servizio non potrà essere usufruito fino ad avvenuto saldo del debito.



Per i residenti nel Comune di Sandigliano sono previste riduzioni tariffarie in relazione alla fascia ISEE di appartenenza:

FASCIA A ISEE DA 0,00 A 5000,00 Riduzione 80%

FASCIA B ISEE DA 5000,01 A 8000,00 RIDUZIONE 60%

FASCIA C ISEE DA 8000,01 A 12000,00 RIDUZIONE 20%

FASCIA E Situazione di disagio attestata dal servizio sociale RIDUZIONE 100% (ESENZIONE)



Salvo variazioni il pagamento è previsto in tre rate uguali con scadenza il 15 OTTOBRE, 15 GENNAIO e 15 APRILE, o in alternativa con rata unica.



L'ATTESTAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA NELL'ANNO PRECEDENTE PER I SERVIZI SCOLASTICI (mensa, scuolabus, pre e dopo scuola) deve essere richiesta tramite l'apposito modulo presente nello Sportello online, tasto "Servizi Scolastici".



L'eventuale rinuncia o modifica ad uno o più servizi in corso d'anno deve essere obbligatoriamente comunicata tramite l'apposito modulo presente sullo sportello online (Modulo "Variazione / Cancellazione servizi").