Città Studi Biella, un successo il workshop di Po.in.tex

A seguito della partecipazione di Po.in.tex alla fiera Textiles Recycling Expo di Bruxelles, il 22 luglio si è svolto a Città Studi un workshop, focalizzato sulle tematiche principali dell'Expo. Questo evento è stato particolarmente significativo in quanto si è collegato al progetto RegioGreenTex, di cui il nostro polo è partner.

Durante il workshop, c’è stata l'opportunità di conoscere alcune delle principali aziende europee e internazionali che hanno partecipato all'Expo: un'occasione per scoprire tecnologie innovative dedicate alla selezione, al riciclo e alla rigenerazione delle fibre tessili, temi di grande attualità e importanza.

Nella seconda parte dell'evento, organizzata in collaborazione con l'Unione Industriale Biellese, è stato approfondito il progetto di Recycling Hub Tessile Regionale. Sono stati presentati i risultati di un sondaggio rivolto alle imprese, i bandi regionali per progetti di Ricerca e Sviluppo e l'avanzamento dei lavori dell'impianto pilota. Questi temi sono stati oggetto di una sessione operativa che ha mirato a stimolare e consolidare collaborazioni di filiera.

Andrea Parolo, Responsabile dell’Area Economia d’Impresa UIB, ha illustrato i bandi regionali in arrivo, progettati per sostenere la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale e l'innovazione nel settore tessile piemontese. Queste iniziative sono particolarmente importanti perché mirano a promuovere progetti di sviluppo all'interno della filiera del riciclo tessile. Inoltre, è stato fornito un aggiornamento sull'impianto pilota che A2A sta realizzando a Cavaglià, un partner tecnologico del progetto.

Durante il workshop, si sono esplorate anche possibili collaborazioni tra diversi settori, arricchendo ulteriormente la discussione. Edoardo Carturan, Responsabile Innovazione, AI e R&D presso A2A SpA – BU Circular Economy, ha dato il suo contributo al dibattito, condividendo preziose informazioni e spunti di riflessione. Oltre alla presentazione illustrata durante il workshop, il team di Po.in.tex ha predisposto un intitolato “Textile Recycling Expo Bruxelles, 4/5 giugno 2025 – Le principali novità tecnologiche presentate alla fiera viste da Po.in.tex”, illustrato da Paola Fontana, responsabile della Divisione Servizi Ricerca e Sviluppo di Po.in.tex. Questo report, in lingua italiana, raccoglie una selezione di espositori visitati dal team di Po.in.tex e offre informazioni dettagliate sugli espositori e le loro categorie di prodotto. Chi fosse interessato può richiederlo via e-mail a polo.tessile@cittastudi.org.

In aggiunta, sempre nell'ambito del progetto europeo RegioGreenTex, a breve saranno disponibili altri tre report su richiesta: “Strategie di ECO-Design” (in italiano), “Technology Scouting Textile Waste Management Report” (in inglese); “Driving the Circular Economy in Textiles: Methodologies and Opportunities from Italian Excellence” (in inglese, attualmente in fase di completamento). Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a contattare il Polo di Innovazione Tessile - Po.in.tex: Telefono: 015 8551148, E-mail: polo.tessile@cittastudi.org, Sito web: pointex.eu