Tessera dello studente, Pichetto: “Istituzioni credono in transizione che non lascia indietro nessuno”

“Quello che oggi annunciamo è un importante traguardo. È un vero cambio di passo, un esempio concreto di come le politiche pubbliche possano rispondere contemporaneamente a più obiettivi: il diritto allo studio, la sostenibilità ambientale, l’inclusione sociale e lo sviluppo di una mobilità moderna e responsabile. Con la tessera dello studente 22,8 milioni di euro verranno impiegati per consentire a tutti gli studenti sotto i 26 anni, iscritti alle Università del Piemonte, di viaggiare gratuitamente sui mezzi del trasporto pubblico locale urbano. È una iniziativa che non si limita a fornire un servizio ma costruisce cultura della sostenibilità, della partecipazione, dell’equità. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica già da anni sta investendo importanti risorse per le regioni del bacino Padano, impegnate nel processo di miglioramento della qualità dell’aria. È grazie a una collaborazione forte e lungimirante tra più soggetti che oggi il Piemonte diventa la prima regione in Italia ad avviare un progetto di questo tipo. È questo il modello attraverso il quale vogliamo promuovere sinergie tra istituzioni, università e territorio, per politiche pubbliche capaci di migliorare la vita quotidiana e l’ambiente in cui viviamo. Scegliere il trasporto pubblico significa ridurre le emissioni, migliorare la qualità dell’aria, rendere le nostre città più vivibili. Investire nella mobilità sostenibile è una scelta per la salute dei cittadini e per il futuro dell’ambiente. Vuol dire anche investire nella fiducia verso le Istituzioni dei giovani, che percepiscono che c’è una comunità che si prende cura di loro e del loro percorso. È un segnale importante: vuol dire dimostrare, con fatti concreti, che le istituzioni credono in una transizione ecologica che non lascia indietro nessuno. Ai giovani destinatari di questa misura, voglio dire: usate questa opportunità, muovetevi in libertà, studiate, partecipate, e continuate a chiedere a noi decisori politiche ambiziose, inclusive e sostenibili. Grazie alla Regione Piemonte e a tutti i partner per aver costruito insieme questo importante traguardo, che sia solo l’inizio di un percorso più ampio, da portare in tutto il Paese”.



Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo in videocollegamento alla conferenza stampa per la presentazione della misura regionale della tessera dello studente, organizzata dalla Regione Piemonte.