Zimone, al via raccolta straordinaria di materiale ingombrante: ecco quando sarà

Raccolta straordinaria di materiale ingombrante nel comune di Zimone. Da giovedì 31 luglio a sabato 2 agosto saranno a disposizione 3 cassoni dove saranno radunati ingombranti generici, ferro, legno, frigoriferi, lavatrici, televisori, pneumatici senza cerchioni e batterie. Non saranno recuperati, invece, materiali come bombole gas, sanitari in ceramica e materiale edilizio.

“La raccolta sarà coordinata dal personale autorizzato dal Comune – spiega il sindaco Piergiorgio Givonetti – Per conferire il materiale presso l'area ecologica è necessario essere in regola con il pagamento delle rate della tassa rifiuti in scadenza nell'anno in corso e negli anni precedenti. Chi non sarà in regola non potrà scaricare”.

Per l'occasione, sarà rispettato il seguente orario: 8-12 e 14-18. Al di fuori dell'orario indicato i cancelli verranno chiusi. Il prossimo appuntamento è in programma per il prossimo mese di ottobre 2025.