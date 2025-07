Palermo Ladies Open, Jones batte Koevermans e vince il torneo

(Adnkronos) -

Francesca Jones vince la finale del 36esimo Palermo Ladies Open battendo in 2 set l’olandese Anouk Koevermans, sorpresa del torneo e n. 201 del ranking, con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e 10 minuti di gioco. E' il secondo titolo WTA 125 della carriera e un posto tra le prime 90 giocatrici del mondo (nella nuova classifica sarà 84 del ranking). La tennista di Leeds, 24 anni, che a causa di una rara condizione genetica ha quattro dita per mano, ha dato una lezione di talento e forza mentale per tutta la settimana. Nessun set perso, grande solidità e tennis d’attacco, fino all’ultima palla chiusa con un sorriso che sa di conquista.

"Ho sentito l'amore di Palermo nel corso del torneo - ha detto Francesca Jones nel corso della premiazione - Grazie al pubblico e grazie agli organizzatori per questa bellissima settimana. Complimenti ad Anouk per il torneo, sei una bellissima persona. Amo l'Italia, adesso andrò in vacanza a Taormina".

Per Jones si tratta del secondo titolo WTA 125 della stagione, dopo il trionfo al Grand Est Open 88 a Contrexeville, due settimane fa. Il successo a Palermo le permette di consolidare il suo ranking nella top 90 mondiale, obiettivo dichiarato ad inizio torneo. Dopo Heather Watson e Emma Raducanu, è la terza britannica ad alzare un trofeo del circuito maggiore negli ultimi cinque anni e la prima in assoluto ad averlo fatto in 36 anni di storia dei Palermo Ladies Open.