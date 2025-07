Mondiali nuoto, chi è Thomas Ceccon: bronzo nei 50 delfino

(Adnkronos) - Favoloso Thomas Ceccon, medaglia di bronzo nei 50 delfino ai Mondiali di nuoto 2025 di Singapore. L'azzurro chiude in 22''67 migliorando il record italiano di un centesimo nella gara vinta dal francese Maxime Groussett in 22''48.

Con la prestazione di oggi, lunedì 28 luglio, Ceccon aggiunge un'altra perla al suo curriculum da sogno: l'atleta nato a Thiene il 27 gennaio 2001, primatista del mondo sui 100 dorso, ha vinto i Mondiali di Budapest nel 2022 con il record mondiale e, prima dell'exploit dello scorso anno alle Olimpiadi di Parigi, si era messo al collo 3 medaglie - un argento e due bronzi con le staffette - tra Tokyo 2020 e Parigi 2024.

Per Thomas Ceccon, a livello continentale spiccano le 6 medaglie (4 ori e 2 argenti) a Roma 2022 tra dorso, farfalla e stile libero: una poliedricità mai mostrata nella rassegna europea da nessun atleta. I Mondiali di Budapest 2022 segnano il decollo definitivo, confermato dai risultati iridati ottenuti a Fukuoka 2023: oro nei 50 metri farfalla, argento nei 100 farfalla e nella staffetta 4x100 metri stile libero.

Ceccon è un atleta eclettico in vasca e non solo. Un personaggio nel senso più genuino del termine: spontaneo nelle interviste, originale nel look. All'inizio della carriera esibì per esempio dei tradizionali (e improbabili) baffi, poi abbandonati con il passare del tempo. A Parigi, lo scorso anno aveva poi confessato di aver sfatato un altro tabù dopo la semifinale dei 100 dorso: "Per la prima volta mi sono depilato il petto". Il fuoriclasse del nuoto azzurro concede comunque poco a chi cerca informazioni sulla sua vita privata. Dopo il capolavoro di Parigi, oggi a Singapore è arrivato un altro tassello per una carriera pazzesca.