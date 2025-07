Accuse di stupro per Paul Gallagher, fratello maggiore degli Oasis Noel e Liam

(Adnkronos) - Paul Gallagher, fratello maggiore dei membri degli Oasis Noel e Liam Gallagher, è stato accusato di stupro, stando a quanto dichiarato dalla Polizia metropolitana di Londra. Il cinquantanovenne affronta anche accuse di comportamento coercitivo e manipolatorio e tre capi di imputazione per aggressione sessuale, nonché tre capi di imputazione per strangolamento intenzionale, due capi di imputazione per aver fatto minacce di morte e aggressione che con lesioni corporali effettive, si apprende dalla comunicazione.

I reati, che riguardano la stessa donna, sono presumibilmente avvenuti tra il 2022 e il 2024. Paul Gallagher, che non è mai stato parte degli Oasis, comparirà davanti al Tribunale dei magistrati di Westminster, a Londra, il 27 agosto.