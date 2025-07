Oropa, visite al Cimitero Monumentale

Nei mesi di luglio e agosto, il Santuario di Oropa offre visite guidate al suggestivo Cimitero Monumentale.

Immerso in uno splendido contesto naturale, si presenta come un vero museo all’aperto, incastonato nel verde della conca di Oropa. Passeggiando lungo i sentieri ombreggiati del bosco, si possono scoprire monumenti funerari straordinari, opera di scultori di grande fama come Leonardo Bistolfi, il più importante esponente del simbolismo in Italia, e Odoardo Tabacchi.

Le visite, accompagnate da guide esperte, sono un’occasione preziosa per conoscere non solo la storia di questo luogo, ma anche il significato nascosto dietro le opere d’arte e le storie di personaggi importanti legati al territorio biellese, come lo statista Quintino Sella.

Le visite sono in calendario il 2, il 16 e il 30 agosto, sempre alle 15, con ritrovo alle 14:45, davanti ai cancelli del Santuario. La durata è di circa un’ora e mezza, e il costo di partecipazione è di 8 euro a persona, da pagare direttamente in loco.

Per godersi al meglio la passeggiata, si consiglia di indossare scarpe comode. Anche se la prenotazione non è obbligatoria, è consigliata per assicurarsi un posto.