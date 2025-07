Agosto al Giardino Botanico a Oropa, il programma del mese

Ad agosto il Giardino Botanico sarà aperto tutti i giorni dalle ore 10:00 alle 18:00 (Ferragosto incluso, orario continuato).

Visita guidata compresa nel biglietto d'ingresso nei giorni festivi alle ore 15:30.

Attenzione! Nelle giornate di pioggia il Giardino rimane chiuso.

Le attività per il pubblico in programma per il mese:

Pollicini verdi e Pollicini leggono. Programma di laboratori rivolto a piccoli e piccolissimi, quest'anno particolarmente ricco grazie al contributo del Garden Club Biella e di Fondazione CR Biella (Bando Eventi)

Gli appuntamenti:

Pollicini leggono - Sabato 9 agosto, Letture "a sei zampe" & piccola attività creativa.

Il laboratorio avrà come protagonisti albi illustrati sugli insetti, scelti per far conoscere questi misteriosi animali, essenziali per gli ambienti terrestri così come per la vita dell'Uomo... Le letture coinvolgeranno i bambini in un viaggio affascinante, che si concluderà con un'esplorazione all'interno del giardino e con la costruzione del proprio personalissimo insetto!

Pollicini verdi - Sabato 23 agosto, Micromondi in giardino.

Vuoi venire a scoprire i micromondi che si celano in un ambiente naturale? Grazie a letture, osservazioni dal vivo ed alla collaborazione con Smart Micro Optics (spin-off dell'Istituto Italiano di Tecnologia) e delle sue lenti BLIPS (unite ad un semplice smartphone) faremo un tuffo nell'infinitamente piccolo ed esploreremo il micro-mondo del Giardino Botanico ingrandendolo a dismisura....

I Pollicini sono laboratori destinati a bambini dai 4 agli 8 anni e dagli 8 ai 10 anni che si svolgono all'interno del Corner Coccinelle del Giardino Botanico di Oropa.

Per ogni laboratorio sono previsti 6 partecipanti al massimo, i famigliari possono assistere (nel caso dei più piccoli) oppure visitare il Giardino. Inizio del laboratorio ore 15:30.

È necessaria la prenotazione.

Escursione al Poggio Frassati. In collaborazione con il Comitato Frassati Biella 2025, organizziamo una suggestiva escursione guidata nelle giornate di domenica 3 agosto, lungo uno dei percorsi più panoramici e spirituali delle Alpi Biellesi.

Dislivello: m 790 in salita

Tempo di percorrenza: 2 ore e 30 min. (solo andata)

Difficoltà: Media (E)

Ritrovo: pronti per partire alle ore 8:30 dalla pensilina bus del piazzale teleferica di Oropa. L'escursione è adatta a escursionisti mediamente allenati, dotati di pedule da escursionismo e abbigliamento da montagna, borraccia, pranzo al sacco.

Costo: € 10,00/persona (l'escursione sarà attivata al raggiungimento di 12 iscritti).

Informazioni: 0152523058

È necessaria la prenotazione.