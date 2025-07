Serate di cinema all'aperto a Cossato. A darne notizia il KÒS Music Festival che, sui propri canali social, preannuncia l'arrivo di tre appuntamenti imperdibili, proiettati in una suggestiva modalità "silent" (con cuffie wireless) per un'esperienza unica sotto le stelle.

Le proiezioni saranno presso lo Spazio Multimediale (ex area Enel) in via del Mercato, a Cossato, a partire dalle 21. I tre film saranno visibili nelle serate del 30 luglio, 6 e 13 agosto. In caso di maltempo l'evento sarà posticipato al giorno successivo.