Biella, Cossila S. Giovanni, il Comune richiede il mantenimento in deroga per le elementari

La Giunta comunale di Biella ha approvato all’unanimità la richiesta di mantenimento in deroga, per l’anno scolastico 2026/2027, della scuola primaria di Cossila San Giovanni, parte dell’Istituto Comprensivo San Francesco d’Assisi. La decisione è stata presa alla luce dei criteri stabiliti dalla Regione Piemonte per la revisione della rete scolastica, come indicato nella Deliberazione del Consiglio Regionale n. 86 del 3 giugno 2025.

Il plesso, sebbene con un numero di alunni contenuto (pari a 19 iscritti), è situato in una zona periferica del Comune, in una frazione pedemontana, e rappresenta un presidio educativo fondamentale per contrastare lo spopolamento del territorio e garantire un servizio scolastico di prossimità.

Nel documento il Comune fa un'attenta analisi di ogni singolo Istituto comprensivo. Attualmente, sul territorio sono presenti: 10 plessi per l’I.C. San Francesco d’Assisi; 9 plessi per l’I.C. Biella II; 7 plessi per l’I.C. Biella III.

Per l’anno scolastico 2025/2026, l’utenza totale prevista rimane stabile rispetto agli anni precedenti, non mostrando cali significativi tali da giustificare accorpamenti o chiusure, fatta eccezione per la scuola dell’infanzia di Vaglio (Biella II), che per il terzo anno consecutivo non ha ricevuto domande.

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia Thes, attualmente ospitata presso il plesso Cridis per esigenze organizzative, si registra un numero di iscrizioni leggermente sotto soglia, ma si ritiene che si tratti di una situazione temporanea, tale da non richiedere l’inserimento nell’elenco dei plessi da mantenere in deroga.

Non sarà invece necessario chiedere il mantenimento in deroga per la scuola primaria Gromo Cridis, sempre dell’I.C. San Francesco d’Assisi, in quanto la previsione di 40 alunni per la classe prima nell’a.s. 2026/2027 garantisce la piena funzionalità dell’intero ciclo scolastico.

Tutti i dirigenti scolastici coinvolti hanno espresso pareri coerenti con l’analisi del Comune. In particolare:

I.C. San Francesco d’Assisi: favorevole al mantenimento di tutti i plessi.

I.C. Biella II: contrario al mantenimento della scuola dell’infanzia di Vaglio.

I.C. Biella III: favorevole al mantenimento di tutti i plessi.

CPIA Biella e Vercelli: nessun plesso rilevante da segnalare nel Comune.

La delibera sarà trasmessa alla Provincia di Biella che provvederà a inviarla in Regione.