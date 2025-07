Motori, Alessandro Colombo a un passo dalla Coppa Rally di Zona FOTO e VIDEO

Alessandro Colombo, 23 anni, è pronto per l’ultimo appuntamento della stagione nella Coppa Rally di Zona 1. Il giovane pilota biellese, tesserato con il Biella Motor Team e in gara con una Peugeot 106 Rallye, si presenterà al via del Rally Città di Torino (31 agosto – 1° settembre) con l’obiettivo di conquistare il titolo nella classe N2.

La stagione di Colombo è stata finora positiva: tre vittorie di classe su quattro gare completate, nonostante un episodio sfortunato al debutto stagionale. Ad Alba, infatti, mentre era in testa dopo aver vinto tutte le prove speciali, una rottura al semiasse lo ha costretto al ritiro a pochi chilometri dalla fine. Da quel momento, però, è arrivata una serie soddisfacente dai solidi risultati: primo posto di classe al Rally Valle d’Aosta, al Rally di Castiglione Torinese e al recente Valli Ossolane.

Una sequenza che lo ha portato in testa alla classifica di zona, a una sola gara dalla chiusura. “Manca ancora un appuntamento, ma la preparazione continua con calma e concentrazione – dichiara Colombo - Nel rally può sempre succedere qualcosa, per questo serve attenzione fino all’ultimo metro”.

L’eventuale vittoria di classe al Rally di Torino gli garantirebbe la qualificazione alla finale nazionale ACI Sport, prevista quest’anno a Messina. Colombo ha già preso parte alla finale lo scorso anno a Genova, dove ha chiuso terzo tra gli equipaggi di classe N2.

Alla guida di una vettura due ruote motrici, Colombo ha mostrato uno stile pulito ed efficace, che si è rivelato competitivo soprattutto su fondi tecnici e selettivi. Al suo fianco il navigatore Matteo Grosso, figura fondamentale per il buon esito delle prove: “Il navigatore viene spesso sottovalutato, ma il suo lavoro è determinante. Così come lo è quello dei meccanici e degli sponsor che ci seguono da vicino”, ha aggiunto.

Il percorso sportivo del giovane biellese è iniziato nel 2021, al Rally della Lana, con un secondo posto di classe al debutto. Da lì, una crescita costante lo ha portato a competere con regolarità, a livello regionale e nazionale.

L’appuntamento decisivo è fissato per il weekend del 31 agosto. In caso di successo, Colombo potrebbe portare un nuovo titolo in provincia di Biella.