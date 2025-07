Cascina Lunga, 80° raduno in memoria della fondazione della Seconda Brigata d’Assalto Garibaldi “E. Angiono Pensiero” FOTO

Oggi domenica 27 luglio 2025 si è svolto con successo, presso Cascina Lunga al Bocchetto Sessera, nel Comune di Tavigliano (Biella), l’80° raduno partigiano in ricordo della fondazione della Seconda Brigata d’Assalto Garibaldi “E. Angiono Pensiero”. L’iniziativa, promossa dalla sezione ANPI Valle Cervo “P. Lanati”, ha richiamato numerosi partecipanti, saliti fin sulle Alpi biellesi per rendere omaggio a una delle formazioni partigiane che contribuirono in modo determinante alla liberazione del territorio dal nazifascismo.

Questa edizione ha avuto un significato particolare, essendo la prima senza il compagno Luciano Guala, Vicepresidente dell’ANPI provinciale e amico del PMLI, recentemente scomparso. Una sua grande fotografia, posta alle spalle degli oratori, ha simbolicamente restituito la sua presenza e il suo impegno nella difesa della memoria storica della Resistenza. Il momento musicale è stato curato dai compagni Michele Seggiaro e Luca Biasetti, che con chitarra e voce hanno reinterpretato alcuni celebri canti partigiani, contribuendo a creare un’atmosfera intensa e carica di significato. La compagna Elisabetta Fabbri ha offerto una lettura toccante della biografia del comandante partigiano Ermando Angiono, nome di battaglia “Pensiero”, rievocando brevemente il suo percorso di lotta.

Particolarmente incisivo è stato l’intervento ufficiale del presidente provinciale dell’ANPI, Gianni Chiorino, che ha invitato i presenti a raccogliere l’eredità morale dei partigiani e a prendere posizione contro le ingiustizie del presente. Ha ricordato i drammi in corso in Ucraina e in Palestina. A chiusura della giornata sono stati intonati collettivamente i canti partigiani Fischia il vento e Bella ciao.

Erano presenti con le proprie bandiere il Partito della Rifondazione Comunista, rappresentato dalla Segretaria provinciale, compagna Lucietta Bellomo, e dal compagno Oreste Frassati che ha portato anche la bandiera palestinese, e militanti e simpatizzanti dell’Organizzazione biellese del PMLI, anch’essi con fazzoletto rosso al collo e rosse bandiere del Partito. Particolarmente significativa è stata la fotografia scattata insieme al compagno Filippo Sasso, Segretario generale della FILCTEM di Biella, che indossava una bellissima maglietta raffigurante Karl Marx con la falce e martello di sfondo.