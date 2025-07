A Pray alla Fagnana è stata servita la "Pastasciutta antifascista" FOTO

La prima festa de l’Unità del Biellese si svolse nei prati della Fagnana, a Pray, domenica 28 luglio nel 1946. E oggi, domenica 27 si è tornati alla Fagnana per fare festa.



Come da programma dell'evento organizzato dall'Anpi di Borgosesia e Valsessera è stata inaugurata la mostra fotografica "La XII divisione e la Resistenza in Valsessera", presentata e illustrata da Teodoro Rizzi, ricercatore e storico locale. Quindi Alessandro Orsi ha presentato il libro "Le urne dei forti", che tratta la storia delle Brigate Garibaldi in Valsesia, Valsessera e Cusio.



Alle ore 12,30 i presenti hanno partecipato alla "Pastasciutta antifascista".