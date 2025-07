Contromano nella notte, muoiono in quattro sulla Torino-Milano

Tragedia nella notte sull’autostrada Torino-Milano, al confine tra Piemonte e Lombardia. Un uomo di 82 anni, residente a Cerano e originario di Magenta, ha percorso contromano un tratto della A4 alla guida della sua Peugeot 207. Pochi minuti dopo l’ingresso dallo svincolo di Marcallo Mesero, la vettura si è scontrata frontalmente con un’auto su cui viaggiavano quattro persone, tutte residenti a Novara.

L’impatto, avvenuto all’altezza del chilometro 103+400, è stato devastante. L’automobilista che procedeva in senso opposto è morto sul colpo, così come tre degli occupanti dell’altra vettura: un 38enne di origini lucane e due uomini di cui non sono ancora state diffuse le generalità. Una donna di 36 anni, nata a Trento, è l’unica sopravvissuta: trasportata in elicottero al Niguarda di Milano, è stata intubata e operata per gravi traumi al torace e fratture multiple. Le sue condizioni restano critiche ma stabili.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la polizia stradale di Novara Est. Il tratto di autostrada interessato è rimasto chiuso per ore, causando lunghe code e deviazioni obbligatorie sulla viabilità ordinaria.