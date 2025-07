Campiglia Soana, salvato ciclista 57enne caduto da cinque metri e finito in un torrente

Concluso da poco l'intervento nel vallone del Pian dell'Azaria per il recupero di un ciclista, classe 68, precipitato per circa 5 metri mentre percorreva la strada reale di caccia.

Sul posto sono intervenuti tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e personale dei Vigili del

Fuoco.

Durante il recupero dell'infortunato, sono state necessarie manovre alpinistiche per estrarlo dal greto del torrente.

L'infortunato, che ha riportato un politrauma, è stato stabilizzato e trasportato dall'equipe del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e trasferito in ospedale con un codice giallo