Monopattino rubato ritrovato a Cavaglià

Un monopattino elettrico rubato è stato ritrovato nel pomeriggio di sabato 26 luglio in via Rendolino, a Cavaglià, grazie alla segnalazione dell’ex fidanzata del proprietario. I Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno identificato quattro giovani trovati nei pressi del mezzo, ma nessuno di loro ha dichiarato di esserne il proprietario.

Il monopattino, un modello elettrico, era stato sottratto nel pomeriggio del giorno precedente, venerdì 25 luglio, davanti a un supermercato. L’allarme è scattato quando la ex compagna del legittimo proprietario, una giovane del 2004 che lavora in un punto kebab situato all'interno della stessa struttura commerciale, ha notato il mezzo fermo e apparentemente in uso a un gruppo di ragazzi.

I militari, una volta giunti sul posto, hanno effettivamente trovato il monopattino circondato da quattro giovani. Nessuno ha saputo spiegare come il veicolo fosse finito lì o chi lo stesse usando. Dopo aver riconosciuto con certezza il mezzo rubato, la ragazza lo ha riconsegnato ai Carabinieri, che lo hanno restituito al legittimo proprietario: un uomo del 2001.

Tutti i presenti sono stati identificati e sono in corso ulteriori accertamenti per risalire all’autore materiale del furto. I ragazzi fermati hanno dichiarato di non sapere nulla sulla provenienza del monopattino.

Le forze dell’ordine stanno ora cercando di chiarire se si tratti di un uso incauto del mezzo rubato o se qualcuno dei giovani possa essere coinvolto direttamente nel furto.