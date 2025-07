Oasi Zegna: I tre tesori del qi gong

Il Qi Gong è un'antica pratica della medicina tradizionale cinese. Consiste in esercizi sia statici sia dinamici che permettono di attivare l’energia vitale del corpo, stimolare le difese immunitarie, favorire la concentrazione e il rilassamento, migliorare il respiro, la postura, l’apparato osteo-articolare e la vista. Il Qi Gong sviluppa le capacità di trasformazione di ogni individuo per una crescita interiore, ritrovando spontaneità e leggerezza e mettendoci in contatto armonioso con la natura e i suoi elementi. In compagnia dell'esperta Natalina Bassetto di Fondo Edo Tempia, e numerosi professionisti del settore, un vasto programma di appuntamenti dalla primavera fino all'autunno.



I prossimi appuntamenti

3 agosto - SEMINARIO METODO FELDENKRAIS.