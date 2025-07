Valdilana, basket e comunità: i giovani protagonisti a Ronco con il primo torneo firmato Virtus

Una giornata di sport, entusiasmo e partecipazione quella andata in scena nella frazione Ronco, dove un gruppo di ragazzi coinvolti nelle politiche giovanili di Valdilana, insieme ad alcuni genitori, ha organizzato un riuscitissimo torneo di basket.

Protagonista dell’iniziativa è stato il gruppo della ASD Virtus Basket Valdilana, realtà neonata dalla recente unione tra Trivero Basket e Virtus Basket, che si sta affermando come esempio concreto di collaborazione e voglia di costruire insieme qualcosa di nuovo sul territorio.

L’evento non è stato solo un appuntamento sportivo, ma anche un momento di vera comunità, dove sport e socialità si sono fusi grazie all’impegno congiunto di ragazzi e adulti. Fondamentale, infatti, il contributo di alcuni genitori volontari come Matteo, con il supporto operativo di Marco, Andrea, Simone e Domenico, che hanno reso possibile la riuscita dell’intera giornata.

Il torneo ha animato la frazione con partite appassionanti, coinvolgendo giovani atleti e pubblico locale in un clima di condivisione, divertimento e spirito positivo. Un’iniziativa che dimostra quanto l’impegno giovanile, se sostenuto e guidato, possa generare valore per l’intero territorio.

E non è tutto: i ragazzi stanno già lavorando, insieme all’ASD Virtus e ai genitori volontari, a un’evoluzione del torneo per il prossimo anno. Una “sorpresa” è in cantiere, promettono gli organizzatori: il messaggio è chiaro, la voglia di fare squadra – dentro e fuori dal campo – non si ferma qui.