Papa “E’ sempre più necessario promuovere la nonviolenza”

CITTA' DEL VATICANO (ITALPRESS) - "Nel mezzo delle numerose sfide che il nostro mondo si trova ad affrontare in questo momento, tra cui il diffuso conflitto armato, la divisione tra i popoli e le sfide delle migrazioni forzate, gli sforzi per promuovere la nonviolenza sono quanto mai necessari. E' bene ricordare che, dopo la violenza della Crocifissione, le prime parole di Cristo risorto agli Apostoli offrirono una pace «disarmata e disarmante, umile e perseverante»". Così Papa Leone XIV in un messaggio ai partecipanti all'Assemblea Nazionale di Pax Christi USA."Gesù continua a inviare i suoi seguaci nel mondo perchè diventino artefici di pace nella loro vita quotidiana - aggiunge il Pontefice -. Nelle parrocchie, nei quartieri e soprattutto nelle periferie, è ancora più importante che una Chiesa capace di riconciliazione sia presente e visibile. Prego in modo particolare affinchè il vostro incontro ispiri tutti i membri di Pax Christi USA a impegnarsi per trasformare le proprie comunità locali in "'case di pacè dove si impara a disinnescare l'ostilità attraverso il dialogo, dove si pratica la giustizia e si coltiva il perdono". In questo modo, permetterete a molte più persone di accogliere l'invito di San Paolo a vivere in pace con i propri fratelli e sorelle".- Foto IPA Agency -(ITALPRESS).