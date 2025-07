Al Tour Pogacar ipoteca il 4° trionfo, Milan conquista la maglia verde

PONTARLIER (FRANCIA) (ITALPRESS) - Tadej Pogacar è ancora una volta il dominatore del Tour de France. Il fuoriclasse sloveno, al termine della ventesima tappa, vinta da Kaden Groves, mette in cassaforte il suo quarto trionfo alla Grande Boucle, che si andrà ad aggiungere a quelli ottenuti nel 2020, nel 2021 e lo scorso anno. A soli 26 anni, dunque, il leader dell'UAE Team Emirates, si porterà a una sola lunghezza dal record di vittorie nella corsa gialla, attualmente detenuto da Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain. Jonathan Milan (Lidl-Trek) vince invece matematicamente la maglia verde dedicata alla classifica a punti, compiendo un'impresa che in passato soltanto due italiani hanno centrato: Franco Bitossi e Alessandro Petacchi. Domani la ventunesima e ultima tappa, la Mantes La Ville-Parigi, di 132,3 km, con la classica passerella verso i Campi Elisi, la quarta corona per Pogacar e la festa italiana per Milan.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).