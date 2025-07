Viverone, il nuoto pinnato tricolore conquista il lago: in corso il Campionato Italiano in acque libere - FOTO e VIDEO di Nicola Rasolo per newsbiella.it

Sta per concludersi, sulle acque del Lago di Viverone, l’edizione 2025 del Campionato Italiano di nuoto pinnato in acque libere, in programma tra ieri, venerdì 25, e oggi, sabato 26 luglio. L’evento, tra i più attesi nel calendario nazionale FIPSAS, ha richiamato atleti da tutta Italia per due giornate di competizioni intense, tecniche e spettacolari, ambientate in uno dei contesti naturali più suggestivi del Piemonte.

La manifestazione, con 243 atleti e 33 società rappresentate, si è aperta ieri mattina con le prime prove di fondo, tra cui la spettacolare “elimination race” sui 150 metri, seguita nel pomeriggio dalle gare sui 5.000 metri monopinna, una delle distanze più impegnative della disciplina. Le condizioni meteo favorevoli e le acque calme del lago hanno favorito lo svolgimento regolare delle gare, offrendo al pubblico presente – composto da appassionati, tecnici e famiglie – uno spettacolo sportivo di alto livello.

Oggi, sabato 26 luglio, è in programma la seconda e ultima giornata di gare, con le batterie del mattino già concluse e le prove decisive del pomeriggio attese per decretare i nuovi campioni italiani di categoria. La manifestazione vede la partecipazione di nuotatori agonisti e master, che si sfidano nelle specialità classiche del pinnato in acque libere, indossando monopinne o pinne tradizionali, con velocità e tecnica che poco hanno da invidiare al nuoto in corsia.

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori e delle società coinvolte per la riuscita dell’evento, che unisce sport, ambiente e promozione del territorio. Il lago di Viverone, già in passato teatro di eventi federali, si conferma location ideale per le discipline acquatiche in acque libere.

Nel tardo pomeriggio di oggi si conosceranno i verdetti ufficiali, con la cerimonia di premiazione che chiuderà questa due giorni all’insegna dello sport subacqueo.