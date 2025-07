Netro in lutto per la morte di Mariuccia Ceresoli, storica volontaria della Pro Loco

Comunità di Netro in lutto per la morte di Mariuccia Ceresoli, mancata all'affetto dei suoi cari all'età di 77 anni. Figura storica della Pro Loco, era molto apprezzata per le sue qualità umane.

A ricordarla, nelle scorse ore, la stessa associazione guidata dalla presidente Barbara Apollo: “È un momento triste, ci prepariamo a salutare per l'ultima volta la nostra super Mariuccia, veterana della nostra grande famiglia di Pro loco. Chi partecipa alle nostre manifestazioni non può non averla conosciuta: sempre pronta in prima linea a organizzare e partecipare attivamente alle nostre moltitudine di eventi. Era un'instancabile volontaria che metteva la nostra realtà davanti a tutti i suoi impegni. Negli ultimi anni si era guadagnata il titolo di aiuto chef, senza tralasciare il ruolo di nostra segretaria e sarta. Abbiamo perso un'amica preziosa e tutti insieme la ricorderemo, facendo buon uso di tutti i suoi insegnamenti. Inoltre, nelle cene e pranzi sicuramente ritroveremo il profumo delle sue ricette che lei con grande saggezza ha voluto condividere con noi. Ci stringiamo in un caldo abbraccio, che solo una grande famiglia sa dare, a Gian Piero, Patrizia, al piccolo grande Pietro e a tutte le persone che le hanno voluto bene come gliene abbiamo voluto noi. Ciao Mariuccia, salutaci Maurizio: noi ti promettiamo che ci prenderemo cura del tuo amato Gian Piero”.

L'ultimo addio avrà luogo oggi pomeriggio, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Netro.